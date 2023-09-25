«Достаточно закрыть транзит товаров — и этой хунте капец» 4 25.09.2023, 14:46

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Белорусы призывают Европу к решительным действиям.

Читательница сайта Charter97.org рассказала, с какими трудностями теперь в Беларуси сталкиваются желающие получить шенгенскую визу:

— Мой муж — водитель фургона. Так сложилась жизнь, что найти работу с достойным заработком, чтобы прокормить четверо детей в нашем районе, —это задача со звездочкой. Поэтому и выбрали такой нелегкий труд и жизнь. Ежегодно из-за этого сталкиваемся с одной и той же проблемой — получение визы. Раньше визу давали достаточно быстро: зашел на сайт, записался, заполнил анкету, подготовил документы — и виза у тебя в кармане.

В этом же году виза далась моему мужу очень тяжело. На это ушло 2 месяца и мой месячный заработок в садике. Первое препятствие, возникшее на пути, это невозможность записаться в посольство. Обратились в туристическую фирму в начале августа, заплатили 350 рублей просто за то, чтобы они нам помогли записаться на подачу. И начали ждать. Но нас сразу предупредили, что места появятся только в сентябре. С наступлением осени нам позвонили и сказали, что подавать документы мы сможем в середине сентября, а виза будет в конце месяца.

Визу нашу читательницу отправили делать аж в Гомель:

— Настоящее испытание доехать из Минской области в Гомель. Стоя в очереди, мы услышали с десяток историй о визовых страданиях. Люди в очереди были и из Могилева, и из Витебска. Одно порадовало, что документы пообещали выслать почтой. Ждем.

С этой всей визовой историей у меня возникает только один вопрос: а санкции действуют против кого? Вот я на своей семье их чувствую. Чувствует ли лукашенковская кодла? Не думаю, в Европе их уже который десяток лет не принимают. Так может пора наконец прекратить транзит и ввести реальные санкции, чтобы почувствовал не простой белорус, а режимная шайка? Мне кажется, что достаточно закрыть транзит товаров — и этой хунте капец.

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