«Линия Суровикина» практически преодолена: военный эксперт описал перспективы ВСУ на Юге 25.09.2023, 14:48

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Украинские бойцы мощно идут вперед.

Наступление Вооруженных Сил в разгаре. Украинские бойцы прорвали оборону россиян у Вербового в Запорожской области и продолжают продвигаться вперед.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал «24 Каналу» о перспективах Вооруженных Сил в Запорожском направлении. Отметим, что кремлевский диктатор Путин отдал приказ остановить наступление ВСУ к октябрю 2023 года.

ВСУ преодолели самый крепкий рубеж

Силы обороны выходят в межпозиционное место между рубежами обороны. Следующий рубеж – Очеретоватое. У врага остается меньше шансов на удержание этих рубежей обороны. Затем будет Токмак, а это уже ключевая позиция, от которой зависит северо-западная часть группировки российских войск.

- Я имею в виду и Энергодар, и Запорожскую АЭС, включительно в Каховку. Для нас это очень хорошая перспектива, – сказал Жданов.

Украинские военные преодолели первый самый крепкий рубеж. Так называемую "линию Суровикина", которую россияне анонсировали, практически преодолена.

Логистика россиян на Юге

Украинские бойцы пытаются уничтожить логистику врага через Крымский полуостров. Ведь северо-западная российская группировка, находящаяся на Юге, преимущественно получает все запасы через Крым. ВСУ приступили к планомерной работе по нарушению логистики на полуостров.

- Сейчас Украина ожидает новейших боеприпасов, в частности ракеты ATACMS в кассетном варианте, которые фактически будут доставать до Азовского побережья. Кстати, кассетный вариант ATACMS – это основное средство борьбы с накоплением живой силы и техники врага, а также поражение целей большой площади. – добавил военный эксперт.

Вооруженные Силы упорно трудятся над уничтожением логистики врага.

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