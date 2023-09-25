«Пашинян зря надеялся на Путина и Лукашенко» 7 25.09.2023, 14:53

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События в Нагорном Карабахе ярко показывают, чего стоят московские гарантии.

На фоне большой войны, которую агрессивная Россия ведет против братской Украины, промелькнула «маленькая» война на Южном Кавказе, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Конфликт в Нагорном Карабахе, который де-юре принадлежит Азербайджану, но населен преимущественно армянами, продолжается очень давно. О нем начали писать, когда еще студентом был – в конце 1980-х годов. В начале 1990-х при поддержке Армении была образована Нагорно-Карабахская республика, которую никто не признал.

Армения все годы поддерживала это образование, которое в них называлось Арцах. Армяне почему-то решили, что лучшим гарантом безопасности страны и подопечной Нагорно-Карабахской республики является «Великая Россия». Ради этого Армения охотно входила во все подконтрольные РФ военные и экономические структуры, разрешила российские военные базы, угождала Кремлю на международной арене... В отличие от Беларуси, там менялись власти, но неизменным оставался курс на «интеграцию с Россией».

За 25 лет Азербайджан усилился, вооружился и, заручившись поддержкой Турции, осенью 2020 года двинулся в наступление на непризнанную республику. За полтора месяца с помощью турецких дронов азербайджанцы разгромили армянские войска, отвоевав изрядную часть территории.

Наш читатель считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян зря надеялся на помощь союзников из ОДКБ:

— Он же перед Путиным всячески лебезил, а Лукашенко даже поспешил поздравить с «победой» на августовских «выборах». Но Москва лишь выразила глубокую обеспокоенность.

И вот последнее действие этой драмы. Боевые действия длились не полтора месяца, а полтора дня, после чего войска Нагорного Карабаха капитулировали. На этот раз Москва даже не выражала озабоченности, а устами Димы Пескова лицемерно заявила, что речь о действиях азербайджанской армии на своей территории.

Эти события ярко показывают, чего стоят московские гарантии и подписанные соглашения. Россияне и украинцам некогда гарантировали нерушимость границ, и армянам обещали поддержку. Как говорится, обещания — безделушки, а дураку радость. И нам, белорусам, чтобы сохраниться, верить пророссийскими дураками никак не нельзя.

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