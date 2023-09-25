Военный эксперт: ВСУ загонят российскую авиацию на дальние рубежи 25.09.2023, 15:07

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Для этого необходимо особое вооружение.

Украинским защитникам выгодно получить дальнобойные ракеты ATACMS от США с кассетной боевой частью, считает военный эксперт Олег Катков.

«Мы заинтересованы в том, чтобы получить не просто ATACMS, а получить их в кассетном исполнении, с кассетной боевой частью», - заявил он.

По его словам, ракеты ATACMS в кассетном исполнении с дальностью полета 300 километров позволят ВСУ загнать российскую авиацию на дальние рубежи, пишет УНИАН.

«Если их авиабазы будут находиться под ударом, россияне будут вынуждены отвести авиацию на дальние рубежи. Это приведет к тому, что количество самолетовылетов будет уменьшена, эффективность их авиации будет меньше… Это огромный стратегический процесс, который можно реализовать именно благодаря кассетным ATACMS. Это довольно масштабная задача… Потому речь идет о потребности в сотнях таких ракет», - сказал Катков.

Он добавил, что, по рассекреченным данным Пентагона за 2007 год, У США таких ракет было немного меньше 500, с 2003 года их не изготавливают.

«Это довольно значительное количество, тем более, что США отказались от кассетных ATACMS и для них уже есть замена», - заявил эксперт.

Он считает, что с учетом этого всего, указанный запас ракет можно рассматривать как потенциальный ресурс для передачи ВСУ.

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