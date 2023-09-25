Назван продукт, который категорически нельзя есть с картофелем 25.09.2023, 15:12

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Речь идет не только о вкусовых впечатлениях.

Картофель – это очень полезный и бюджетный продукт, в котором очень много полезных веществ, а еще он низкокалорийный – 75 ккалорий на 100 граммов продукта. Это частый гость на наших столах, славящийся не только своим вкусом, но и универсальностью приготовления. Готовить ее можно по-разному: варить, делать пюре, запекать в духовке с овощами, мясом, делать жаркое и варить супы.

Впрочем, сочетать его можно не со всеми продуктами, и речь идет не только о вкусовых впечатлениях.

Какие продукты не нужно совмещать с картофелем

Именно обогащенность полезными веществами и минералами делает картофель довольно сложным продуктом для пищеварения. Соответственно, желательно подавать его с едой, которая не создаст для желудка лишних проблем.

В первую очередь речь идет о жирном или жареном мясе, которое часто подается с достаточно калорийными соусами. Картофель, мясо и соус могут стать настоящей калорийной бомбой. Возможно, вам приходилось испытывать большую тяжесть после застолий, где было такое сочетание, и дело здесь может быть не только в переедании.

Также часто хозяйки в желании добавить картофелю нежности, кремовости и аромата щедро поливают его сливочным маслом. Картофель с маслом имеет поистине непревзойденный вкус, но организм вряд ли скажет спасибо. Речь идет не только о существенном увеличении калорий, но и о значительном повышении уровня сахара в крови, которого советуют избегать как кулинары, так и диетологи. Наслаждаться едой – это искусство, которое не должно вредить вашему здоровью.

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