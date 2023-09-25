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Белоруска погибла в Турции во время полета на параплане

  • 25.09.2023, 15:40
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Белоруска погибла в Турции во время полета на параплане

Она выполняла прыжок с инструктором.

Белоруска разбилась во время неудачного полета на параплане в районе турецкого города Аланья. Как пишет «Зеркало», об инциденте 25 сентября сообщило местное издание Cumhuriyet.

Сообщается, что белоруска с инициалами Д.С. (полное имя в публикации не сообщается) выполняла совместный прыжок с инструктором на холме Яссы-Тепе. Во время полета параплан некоторое время парил в воздухе, а затем потерял управление и упал в лесу.

На место прибыли спасатели и медики. Врачи констатировали смерть белоруски. Пострадавшего инструктора увезли в больницу.

Полиция начала расследование инцидента.

Ранее сообщалось о еще одной трагедии в Турции с участием белорусов. Легковой автомобиль сбил двух наших соотечественников, которые ехали на велосипеде со стороны города Каша, провинции Анталья. Пострадавших доставили в больницу, где белоруска Виктория Калаусова умерла.

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