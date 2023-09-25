Дряхлый Кремль 5 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

25.09.2023, 15:47

7,308

Процесс набирает обороты.

Валерий Зорькин единогласно переназначен Советом Федерации главой Конституционного суда. Его кандидатуру вносил Путин.

Сам 80-летний ветеран, многократно награждённый Путиным за его труды, высказался так: «В принципе, я уже нахожусь в таком возрасте, когда ко всякому готовился, и на это надо смотреть вполне прозаично. И вместе с тем радостно, потому что небеса распорядились так, что я живу, радуюсь, голова работает пока еще, мне так кажется».

Мы согласны с тем, что «голова работает отлично», но только в направлении одобрять все, что нужно Путину. Нет ни одного решения суда при Зорькине, которое каким-либо образом чинило препятствия фактически единоличной власти, не укрепляло её.

Поэтому за тот печальный итог, к которому пришла сегодня России, несут ответственность и лично Зорькин, и его коллеги по суду. Это в прямом смысле слова – соучастники получившегося результата.

Можно даже сказать, что Зорькин и его коллеги из КС на свой лад доказывают, что «так больше жить нельзя» и с таким КС, который есть сегодня, у страны нет возможности обрести независимость судебной власти.

Нельзя также не заметить, что процесс дряхления консолидированной власти продолжается (назначение на 6-летний срок 80-летнего человека). С другой стороны, какая разница? Всё равно одобрят всё, что, в случае необходимости нужно Путину. Здесь возраст не помеха.

Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».