Белорусы сняли и посвятили новый клип легендарному VW Passat B3 3 25.09.2023, 15:53

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Клип снимали в течение двух дней в деревне под Витебском.

Volkswagen Passat B3 уже часть автомобильной истории Беларуси, автомобиль-трудяга, тяговитый и неубиваемый, любимый автомобиль контрабандистов в недавнем прошлом. И кое-где он еще в строю.

На днях в Сети появился трек об автомобиле-легенде и даже клип. Колоритное «видео на трясянцы» сняли в деревне трое парней. Один из них – блогер Виталий bulbanews.

«Теперь у легенды есть клип» – так подписал он видео. Оно получилось незамысловатым, но атмосферным.

Виталий рассказал «Автобизнесу», что трек придумали его напарники Антон и Максим. Volkswagen Passat B3 принадлежит родственникам Виталия. Съемки проходили в течение двух дней в деревне Будилово Витебского района. На видео всё по классике: Volkswagen Passat B3, мешки бульбы в багажнике.

Кроме того что этот автомобиль за свою жизнь перевез немало бульбы, парни вспомнили в клипе о том, что благодаря вместительному баку порой автомобиль «тягал» на продажу и топливо. Кто-то оснащал автомобиль и дополнительным баком.

Клип уже набрал много положительных отзывов. «Аж качает, красавцы», «Плюс за мову», «Супер. Машина – огонь», – пишут в комментариях.

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