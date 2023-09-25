Сегодня Алесю Беляцкому исполняется 61 год 2 25.09.2023, 16:04

АЛЕСЬ БЕЛЯЦКИЙ

Это уже третий день рождения подряд, который Алесь встречает за решеткой.

Основателю и руководителю правозащитного центра «Весна» Алесю Беляцкому 25 сентября исполнился 61 год. Это уже третий день рождения подряд, который Алесь встречает за решеткой.

— За годы своей деятельности Алесь был отмечен многочисленными премиями и наградами, он является автором нескольких книг, а в прошлом году правозащитник стал лауреатом Нобелевской премии мира. Это третий, а учитывая предыдущее заключение, — уже шестой, день рождения, который Беляцкий будет встречать за решеткой, — пишут его коллеги из «Весны».

Напомним, что основатель и руководитель правозащитного центра «Весна» был задержан 14 июля 2021 года. Его обвинили в «контрабанде» и «финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», осудив на 10 лет колонии. Ни по одной из статей, которые были предъявлены судом, Алесь Беляцкий не признал вины.

В декабре 2022 года, уже находясь за решеткой, Алесь Беляцкий был удостоен Нобелевской премии мира. Награду получала его жена Наталья Пинчук.

В мае 2023 года руководитель «Весны» был этапирован в исправительную колонию № 9 в Горках, в которой заключенные, особенно по политическим статьям, подвергаются настоящим пыткам.

Коллектив Charter97.org присоединяется к поздравлениям с юбилеем и желает Алесю Беляцкому скорейшего выхода на свободу.

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