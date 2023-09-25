Defense Express: Украина уничтожила экспортный потенциал распиаренного РФ комплекса С-400 6 25.09.2023, 16:01

5,548

Вряд ли кто-то теперь будет покупать ЗРК, уничтожение которого снимают с беспилотника, висящего рядом.

После череды успешных украинских ударов по разрекламированным российской пропагандой зенитно-ракетным комплексам С-400 Россия может потерять перспективу экспорта этого оружия за границу. Об этом пишет издание Defense Express, специализирующееся на оружейный тематике.

В России комплекс С-400 называют едва ли самой яркой звездой собственного оружейного экспорта, который будто бы успешно конкурирует на мировых рынках, поскольку якобы превосходит все западные разработки. Однако это является лишь мифом, констатируют авторы публикации, анализируя реальную ситуацию с экспортом этого оружия.

Кроме России только четыре страны мира имеют на своем вооружении комплексы С-400 - Беларусь, Китай, Турция и Индия. Не менее важным здесь является и количество экспортируемых комплексов.

Так, согласно открытым данным, в 2014 году Россия обязалась поставить Китаю два полковых комплекта. Первый из них был передан в 2018 году, второй – в 2020 году. Общая стоимость сделки составила, по имеющимся неофициальным данным, более 3 млрд долларов. Однако позже появились информация, что по состоянию на 2021 год Россия так и не выполнила до конца взятые обязательства по передаче всего объема заказанных ракет.

Скандальная закупка С-400 Турцией в 2017 году была результатом ссоры Эрдогана с США из-за отказа продать системы Patriot, отмечает Defense Express. В конце концов Анкара приобрела один полковой комплект С-400 из четырех дивизионов за 2,5 млрд долларов.

При этом издание отмечает, что и Китай, и Турция скорее всего используют полученные российские ЗРК для создания на их основе собственных систем противовоздушной обороны.

Индия в 2018 году заключила контракт на 5 полковых комплектов (уменьшенного двухдивизионного состава) за 5,5 млрд долларов. Однако в назначенный срок – до апреля 2023 года - контракт так и не был завершен, по имеющейся информации было передано только два полковых комплекта.

«То есть четыре страны, из которых объективно только две могли закупить что - то другое - это точно не о «бестселлере» на рынке вооружения. Но в РФ действительно смогли создать этот миф за счет того, что массово сообщали о «любопытстве» к С-400 со стороны «потенциальных» покупателей. И это в то время, когда тот же Patriot имеет 18 текущих операторов и два твердых контракта», – говорят авторы публикации.

Издание отмечает, что видео уничтожения С-400, снятые камерой беспилотника, висящего рядом, точно не добавят популярности российскому ЗРК на мировом рынке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».