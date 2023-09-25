Бывший украинско-белорусский футболист Артем Милевский госпитализирован 5 25.09.2023, 16:16

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Артем Милевский

Его состояние тяжелое.

Экс-игрок сборной Украины Александр Алиев рассказал о состоянии своего друга и бывшего белорусского футболиста Артема Милевского.

«Слава Богу, его удалось его положить в больницу. Он уже на протяжении пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое, но ничего, врачи борются», — сказал он.

Алиев выразил благодарность киевскому «Динамо» и президенту клуба Игорю Суркису, которые полностью взяли все расходы на себя.

Что именно произошло с Милевским, точно не известно. В последнее время его сторонники отмечали, что 38-летний Милевский выглядит не лучшим образом.

Артем Милевский родился в Минске, но в юношеском возрасте переехал в Киев и заявил о желании играть за Украину. Он - четырехкратный чемпион Украины, участник чемпионата мира по футболу. В конце карьеры вернулся в Беларусь, где в составе брестского «Динамо» выиграл чемпионат и кубок страны.

Считалось, что у футболиста большой талант, который он не смог реализовать. Он стал участником многочисленных скандалов.

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