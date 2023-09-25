Понты на экспорт 1 Михаил Подоляк

25.09.2023, 16:19

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Михаил Подоляк

Фото: AFP

Кремлевский выпендреж — способ гиперкомпенсации собственных комплексов.

Почему оценки западных «советологов» и «кремленологов» часто так отличаются от украинских? Почему украинцы всегда так уверены в своих заявлениях и действиях? Причина та же, почему выводы ключевых мировых спецслужб о «падении Киева за три дня» фактически провалились.

В русском языке есть слово «понты». Точного перевода на английский язык в русском понимании этого слова он не имеет, хотя наиболее близкий к нему вариант – «рисовка», «выпендреж».

Украинцы знают природу сегодняшней России лучше многих. А именно: постсоветская Россия эпохи Путина – это большая фабрика по экспортному производству «понтов», что является способом гиперкомпенсации собственных комплексов.

В то же время многие западные коллеги продолжают оценивать Россию как уменьшенный Советский Союз и мыслить категориями Холодной войны (более того, у них есть эмоциональные воспоминания о жизни тех времен). Следовательно, они обречены постоянно удивляться несовпадению прогнозов.

Помните. Вся российская политика основана на известной идее: «Страх делает из мухи слона». Не покупайтесь на российские «понты». За ними ничего нет. Это доказали крейсер «Москва», ЗРК С-400 «Триумф» и «гиперзвуковые» ракеты «Кинжал».

Михаил Подоляк, X

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