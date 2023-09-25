РФ выступила против понижения лимита ввоза беспошлинного товара из-за границы в Беларусь 2 25.09.2023, 16:22

8,254

Подробности.

На сайте государственного погранкомитета Беларуси появилась информация, что с 1 октября 2023 года должны снизиться беспошлинные лимиты. В российских СМИ — информация иная. Журналисты telegraf.news узнали, что известно.

Новость о том, что с со следующего месяца лимит изменится, появилась на официальном сайте Государственного таможенного комитета Беларуси.

Согласно информации ГПК, если сейчас в страну можно ввозить без пошлин товар на сумму до 1000 евро, то с 1 октября эта цифра снизится до 500 евро.

В это же время российская сторона утверждает, что говорить о понижении лимитов пока рано. Так, «Интерфакс» написал, что РФ поддерживает продление лимита в 1000 евро до 1 апреля 2024 года. Вопрос о лимите должен быть рассмотрен странами-партнерами по ЕАЭС на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 27 сентября, говорил ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Нынешние беспошлинные лимиты на ввоз товаров из-за рубежа через наземные границы ввели на уровне Евразийского экономического союза в апреле 2022 года — до 1 октября, а потом продлили еще на полгода — до 1 апреля 2023 года. Если превысить лимиты, то нужно заплатить пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм превышения. Если лететь самолетом, то беспошлинные лимиты на ввоз товаров из-за рубежа составляют 10 000 евро и 50 килограмм.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».