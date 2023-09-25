Как мыть сковороду с антипригарным покрытием: элементарный способ 4 25.09.2023, 16:53

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Эффективное средство можно сделать собственноручно.

Антипригарное покрытие обеспечивает максимальную эффективность в процессе приготовления. Оно утолщает стенки и дно посуды, помогая обеспечить равномерный нагрев и длительное удержание тепла.

Обычно антипригарные сковороды очень просты в уходе. Правильная мойка необходима также для более длительной и качественной эксплуатации посуды. «Обозреватель» рассказывает о простом и эффективном способе мытья антипригарных сковородок.

Как приготовить действенное моющее средство

Необходимые ингредиенты:

• хозяйственное мыло;

• вода;

• мягкая щетка или губка.

Простой и бережный способ мытья заключается в использовании хозяйственного мыла с пометкой 72% – процент указывает на содержание жирных кислот в продукте.

Шаг 1. Натрите хозяйственное мыло на большой терке.

Шаг 2. Мыльную стружку следует положить в сковороду и добавить 150 мл воды. Смесь тщательно перемешиваем и доводим до кипения.

Шаг 3. Подождите, пока мыло растворится, а масса станет немного загустеет. После этого выключите плиту и дайте смеси остыть.

Как мыть антипригарную сковороду

С помощью мягкой щетки или губки протрите сковороду с обеих сторон раствором до образования плотной пены. Оставьте моющее средство на 15-20 минут, чтобы активные компоненты подействовать на жир и грязь.

Промойте сковороду под проточной водой – результат вас точно обрадует. Жирный налет удалится даже в труднодоступных местах, например у основания ручки.

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