Прокуратура нашла «экстремизм» в сельских библиотеках Минщины 3 25.09.2023, 17:15

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Изъять решили даже «Балладу про буксир» Бродского.

Прокуратура Минской области потребовал от библиотек убрать «экстремистскую» литературу. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура нашла в электронных каталогах центральных и сельских библиотек девять книг, которые были включены в перечень «экстремистских материалов». Руководителям девяти библиотек вынесены предписания с требованиями исключить «экстремистские» книги из каталогов.

Указано, что указанные девять книг были признаны «экстремистскими» Центральным судом города Минска. Среди них — «Беларусь на распутье» Анатолия Тараса, «Балада пра маленькi буксiр» Иосифа Бродского в переводе на белорусский, «Айчына: Маляўнiчая гiсторыя» Владимира Орлова, «Апошняя кнiга пана А.» Ольгерда Бахаревича и другие.

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