закрыть
25 сентября 2023, понедельник, 17:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Прокуратура нашла «экстремизм» в сельских библиотеках Минщины

3
  • 25.09.2023, 17:15
  • 1,980
Прокуратура нашла «экстремизм» в сельских библиотеках Минщины

Изъять решили даже «Балладу про буксир» Бродского.

Прокуратура Минской области потребовал от библиотек убрать «экстремистскую» литературу. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура нашла в электронных каталогах центральных и сельских библиотек девять книг, которые были включены в перечень «экстремистских материалов». Руководителям девяти библиотек вынесены предписания с требованиями исключить «экстремистские» книги из каталогов.

Указано, что указанные девять книг были признаны «экстремистскими» Центральным судом города Минска. Среди них — «Беларусь на распутье» Анатолия Тараса, «Балада пра маленькi буксiр» Иосифа Бродского в переводе на белорусский, «Айчына: Маляўнiчая гiсторыя» Владимира Орлова, «Апошняя кнiга пана А.» Ольгерда Бахаревича и другие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип
Цикл замкнулся
Цикл замкнулся Владимир Пастухов
Герасимов в отчаянии
Герасимов в отчаянии Том Купер
Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид