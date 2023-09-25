Отца политзаключенного Никиты Золотарева судили четвертый раз подряд 25.09.2023, 17:29

Михаил Лапунов

Он находится за решеткой уже 45 суток.

В Гомеле состоялся еще один суд над отцом политзаключенного Никиты Золотарева Михаилом Лапуновым – его осудили четвертый раз подряд. Он провел за решеткой уже 45 суток, пишет «Гомельская Весна».

Накануне выхода после отбытия третьего подряд административного ареста перезадержали отца политзаключенного Михаила Лапунова. Судья Центрального района Гомеля Сергей Карманович признал его виновным в совершении правонарушения. Мужчину отправили за решетку четвертый раз подряд.

До этого отца политзаключенного трижды обвиняли по ч. 1 ст. 19.11 КоАП («Распространение экстремистских материалов»).

Правозащитники пока не сообщают, какое решение вынес суд. Напомним, Михаила Лапунова уже трижды наказывали 15 сутками ареста. Если и последний суд закончился таким же решением – арестованный должен будет провести за решеткой 60 суток подряд.

Сын Михаила – Никита Золотарев – один из самых молодых задержанных после протестов 2020 года. На тот момент 16-летнего Никиту, больного эпилепсией, обвинили по трем статьям Уголовного кодекса и осудили на 5 лет воспитательной колонии. Позже на парня завели еще одно уголовное дело – за то, что он якобы напал на сотрудника СИЗО и угрожал его родным. Общий срок наказания для Никиты составил 4 года и 6 месяцев заключения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».