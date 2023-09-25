Какая погода ждет белорусов на неделе 25.09.2023, 17:34

Прогноз на 26-27 сентября.

26 сентября погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман, пишет pogoda.by.

Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, местами по южной половине страны +9..+13°С, максимальная днем от +18°С по северу до +26°С по юго-западу. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

27-28 сентября погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия антициклона, располагающегося над Центральными районами Европейской России. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами по стране будет сгущаться слабый туман. Ветер южной четверти ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью от +3°С по востоку до +14°С по западу республики, днем +20..+27°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».