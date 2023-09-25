Запорожский треугольник 1 25.09.2023, 17:48

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Александр Коваленко

О ресурсной дилемме командования российских оккупационных войск.

Запорожский треугольник оживился. В целом, это не удивительно, ведь никакого затишья не было, а была тяжёлая работа по созданию условий для «оживления». В частности, по истощению того ресурса, который был переброшен российским командованием с Луганской области в Запорожскую, пишет известный украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Весьма интересным является то, что по мере оживления движения Силы обороны Украины в треугольнике Новопроковповка-Вербовое-Очеретуватое, в СМИ заговорили о том, что Путин, якобы, отдал приказ Шойгу остановить наступление украинской армии в Запорожской области любой ценой.

Скажем так, остановить не удастся и вряд ли именно такой приказ и именно с такой формулировкой звучал. А вот что на самом деле будут пытаться в командовании РОВ сделать, так это затормозить продвижение СОУ в надежде, что оно не прорвёт вторую линию обороны до ухудшения погодных условий.

О том, что российское командование вынашивает именно такие планы, затягивать бои в обороне до сезона дождей и заморозков, я писал некоторое время назад. Но, что могло произойти, что пришлось эту тему актуализировать. Произошло одновременно сразу три одинаковых по своей сути события.

Так, практически одновременно, свою боеспособность утратили подразделения 810-й ОБрМП, была ликвидирована значительная часть офицерского состава подразделений 7-й ДШД и подорвана боеспособность 234 и 237 ДШП 76-й ДШД. К слову сказать, именно тех, что должны были принять непосредственное участие в окружении СОУ в треугольнике.

То есть те подразделения, которые должны были принять участие в «разгроме» СОУ, очень быстро сами же подустали. И тут же началось… В западном и юго-западном секторе у Вербового СОУ продвинулись, пройдя второй рубеж второй линии обороны, продолжая охват села с подбрюшья. В северном секторе подвинулись к Новофёдоровке.

В северном и северо-восточном секторе от Новопрокоповки аналогично, есть продвижение СОУ и охват села по левому флангу от трассы 0408. Кроме того, был пройден очень сложный укреп-лабиринт «Олень». По сути, после падения «Оленя» оленям уже делать у Новопрокоповки нечего, но тактика РОВ не такая.

Они будут до последнего сидеть во всех норах, траншеях, окопах, ВОПах и никто не отдаст приказа им отходить на другие позиции, пока не прилетит то, что им уже этого сделать не даст. А после того как будут эти позиции СОУ заняты, оккупанты начнут их неистово контратаковать, пытаясь отбить.

Классика.

Но, главное другое. В такой классике они теряют ресурс, который не способен остановить продвижение и из чего можно сделать вывод – торможение, но не остановка, СОУ возможно только при наличии достаточного ресурса. Но перетягивая этот ресурс для мясорубки в Запорожском треугольнике, ослабляются те плацдармы, откуда этот ресурс забирается.

В общем, командование РОВ стоит перед дилеммой. Забирая ресурс с других плацдармов, они могут создать прецедент для начала наступления СОУ там, где этого наступления не ждут. Не поставляя в Запорожскую область нужного количества ресурса, их вторая линия обороны обвалится с треском в октябре и потянет за собой третью линию.

И вот как решать такую задачу, без мобилизации, которую до выборов не очень-то и хочется проводить?

Пока российское командование в тупике, СОУ решают свою задачу – максимально улучшить свои позиции, дабы сезон дождей и ухудшение погодных условий нас застал там, где эти погодные условия не играют незначительную роль. И в Запорожской области таких участка может быть три, максимально неблагоприятный, средней терпимости и максимально положительный для наших действий. И даже выход СОУ на участок средней терпимости для командования РОВ уже будет поражением.

Россияне в Запорожской области сейчас как в своё время на правом берегу Херсонщины. Странно, что они до сих пор этого не понимают? Или понимают, но таков путь… леммингов.

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