Британская разведка: Российская армия в Украине не способна наступать

Британская разведка: Российская армия в Украине не способна наступать1
- 25.09.2023, 18:22
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Ее контратаки – провал и разочарование.
Попытки российских оккупационных войск отбить деоккупированные силами обороны Украины территории под Бахмутом Донецкой области и Ореховом Запорожской области провалились, продемонстрировав неумение ВС РФ наступать. Об этом говорится в отчете британской разведки, который опубликовало в X 25 сентября минобороны Великобритании.
Разведка Великобритании отмечает, что за последнюю неделю российские войска предприняли "согласованные усилия" по проведению локальных контратак против наступающих украинских сил как на ореховском, так и на бахмутском направлениях. И там, и там локальное наступление провалилось, ВСУ отразили атаки оккупантов и удержали территории.
«Комментарии [об этих атаках], опубликованные российским военным сообществом, свидетельствуют о крайнем разочаровании среди тех, кто участвовал в контратаках, особенно в районе Бахмута, с сообщениями о «непродуманных» наступлениях, отсутствии артиллерийской поддержки и тяжелых потерях», – сказано в сводке.
В британской разведке подчеркнули, что за последние девять месяцев оккупационные войска РФ в Украине доказали, что способны проводить упорные оборонительные операции, однако не способны проводить наступательные действия.
«Они продолжают демонстрировать лишь минимальную способность к наступлению. Командиры пытаются организовать сложные совместные действия, сконцентрировать достаточное количество артиллерийских боеприпасов и поддерживать высокий моральный и наступательный дух», – говорится в сообщении британского оборонного ведомства.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 September 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 25, 2023
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