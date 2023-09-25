закрыть
25 сентября 2023, понедельник, 19:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Налоговики устроили рейды на рынке «Ждановичи»

  • 25.09.2023, 18:24
  • 3,560
Налоговики устроили рейды на рынке «Ждановичи»

Что они делали.

Налоговики из Минской области приезжали на рынок в Ждановичи — провести разъяснительную работу. Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам Беларуси.

Сотрудники налоговой инспекции Минской области рассказали предпринимателям, которые работают на рынке «Новый Лебяжий» в Ждановичах. Среди прочего они уточнили про то, как изменился закон в сфере применения кассового оборудования. Торговые работники также узнали, о том, как надо принимать платежи и что грозит, если нарушить эти правила.

Физлицам налоговики сообщили про уплату единого налога или налога на профессиональный доход, в каких случаях они освобождаются от уплаты налогов. Также им разъяснили про необходимости платить имущественные налоги.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип
Цикл замкнулся
Цикл замкнулся Владимир Пастухов
Герасимов в отчаянии
Герасимов в отчаянии Том Купер
Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид