Налоговики устроили рейды на рынке «Ждановичи»
- 25.09.2023, 18:24
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Что они делали.
Налоговики из Минской области приезжали на рынок в Ждановичи — провести разъяснительную работу. Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам Беларуси.
Сотрудники налоговой инспекции Минской области рассказали предпринимателям, которые работают на рынке «Новый Лебяжий» в Ждановичах. Среди прочего они уточнили про то, как изменился закон в сфере применения кассового оборудования. Торговые работники также узнали, о том, как надо принимать платежи и что грозит, если нарушить эти правила.
Физлицам налоговики сообщили про уплату единого налога или налога на профессиональный доход, в каких случаях они освобождаются от уплаты налогов. Также им разъяснили про необходимости платить имущественные налоги.