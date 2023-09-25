Налоговики устроили рейды на рынке «Ждановичи» 25.09.2023, 18:24

3,560

Что они делали.

Налоговики из Минской области приезжали на рынок в Ждановичи — провести разъяснительную работу. Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам Беларуси.

Сотрудники налоговой инспекции Минской области рассказали предпринимателям, которые работают на рынке «Новый Лебяжий» в Ждановичах. Среди прочего они уточнили про то, как изменился закон в сфере применения кассового оборудования. Торговые работники также узнали, о том, как надо принимать платежи и что грозит, если нарушить эти правила.

Физлицам налоговики сообщили про уплату единого налога или налога на профессиональный доход, в каких случаях они освобождаются от уплаты налогов. Также им разъяснили про необходимости платить имущественные налоги.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».