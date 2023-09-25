Как подготовить машину к осени 3 25.09.2023, 18:27

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Основные правила.

Смена погоды — нелёгкий период для автомобиля, поскольку она сказывается на многих его узлах и агрегатах. Напомним, какие процедуры следует провести, чтобы подготовить машину к осеннему ненастью.

Начать можно с диагностики климатической системы в машине. Проверять исправность «климата» следует только при прогретом двигателе, причём лучше сразу выставить температурный регулятор на максимум. В таком случае тепло должно начать поступать мгновенно. Если этого не произошло, скорее всего, засорился радиатор отопителя. А у автомобиля с автоматическим климат-контролем причиной может быть неисправный датчик температуры, пишет av.by.

Также следует заранее заменить дворники, если их ресурс уже подходит к концу. О хорошем состоянии стеклоочистителей, как правило, свидетельствует отсутствие грязи и разводов на стекле. Если на нём остаются следы после второго или даже третьего движения, это говорит о необходимости сменить щётки. Следует помнить, что они меняются парами, ведь видимость должна быть одинаковой по всей площади ветрового стекла. Кроме того, нужно проверить и прочистить все дренажные отверстия, в которые попадает вода, стекающая с лобового стекла.

К слову, эксперты рекомендуют несколько решений на случай, если стёкла запотевают. Можно попробовать заменить тканевые коврики на новые (им проще вернуть сухость). Другой вариант — оставить в салоне носки, наполненные солью или силикагелем (они поглотят лишнюю влагу). И не нужно забывать проветривать салон авто перед тем, как покинуть его.

Необходимо обратить внимание и на исправность оптики — все лампы (включая те, что установлены в противотуманные фонари) должны быть рабочими. До наступления холодов и первых заморозков следует подзарядить или заменить аккумулятор. Даже если вашей АКБ меньше двух-трёх сезонов, проверить уровень заряда не помешает.

Тщательно осмотрите кузов, предварительно его помыв. Места сколов и мелких повреждений можно обработать специальными защитными составами. Если на металле имеются только небольшие сколы, не покрытые ржавчиной, замажьте их специальной краской из баллончика.

Стоит озаботиться и вопросом, где хранить машину. При отсутствии возможности разместить её в крытом помещении накройте кузов подручными средствами: ковриками салона, багажника, одеялом. Также нужно учитывать, например, что, оставив авто в городской низине, в сезон дождей вы можете найти его затопленным по стёкла. Не следует допускать таких ситуаций, чтобы не попасть на серьёзный ремонт.

Проверить надо и дверные уплотнители, так как в повреждённом состоянии они способны пропускать влагу. Это касается не только старых машин, но и новых. Элементы могут быть неизношенными, но надорванными или деформированными.

Кроме того, автоэксперты рекомендуют заранее провести диагностику тормозной системы на СТО, заменить все элементы, ресурс которых доходит к концу. Если вы заехали в лужу и ваше колесо скрылось более чем наполовину в воде, то колодки намокнут, снизится эффективность торможения. После преодоления водного препятствия необходимо несколько раз интенсивно нажать на тормоз, чтобы просушить колодки и диски. А затем желательно съездить на станцию и провести диагностику остальных элементов тормозной системы.

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