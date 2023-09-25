В Минске продают однушку почти за 720 тысяч рублей 1 25.09.2023, 19:03

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Что за квартиру предлагают за такие деньги.

На окраине Минска, в микрорайоне Лебяжий, продают однушку с большой террасой. Цена квартиры — больше 700 000 рублей. «Зеркало» посмотрело, что есть внутри объекта.

В микрорайоне Лебяжий, на проспекте Победителей продают огромную однокомнатную квартиру общей площадью почти 112 «квадратов». Однако, продавец обращает внимание, что площадь квартиры больше за счет террасы и в реальности составляет больше 215 м2.

Объект находится на первом этаже 11-этажного дома, построенном в 2015 году. Жилая комната здесь совмещена с кухней, санузел совмещенный, есть отдельная хозяйственная комната и просторный тамбур. Бонусом идет парковочное место в подземном паркинге.

Квартира хорошо отремонтирована и полностью звукоизолирована. Стоит вентиляционная установка, рекуператор тепла, воздух в помещении можно увлажнять, охлаждать или подогревать. Есть бойлер, станция смягчения воды и система фильтров.

Полы с подогревом, покрытие — массив ореха, стены из натурального шпона дуба. Есть бытовая техника: стиральная и сушильная машины, холодильник, СВЧ-духовка, посудомойка, плита.

Жилье продают за 716 694 рублей или 220 000 долларов, «квадрат» обойдется в 6427 рублей или 1973 долларов.

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