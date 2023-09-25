Украинские воины впервые оборудовали установку для запуска ракет Hydra 70 с наземной платформы 25.09.2023, 19:20

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Видео.

Инженеры украинской армии сумели поместить установку для запуска неуправляемых авиационных ракет Hydra 70 на пикап. Воины сил обороны впервые показали, как атакуют оккупантов из этой установки.

На видео работа украинского пикапа с установленным блоком LAU-131 для американских неуправляемых авиационных ракет Hydra-70, передает Цензор.НЕТ.

Интересно, что эти ракеты калибра 70 мм предназначены для уничтожения целей на земле, но запускали их, как правило, с вертолетов. Принимая во внимание относительную легкость, украинские инженеры придумали, как безопасно использовать эти боеприпасы с наземной платформы. Причем сделать это безопасно для личного состава.

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