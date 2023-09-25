Треть тонны героина в коробках от сока нашли на складе в Минске 4 25.09.2023, 19:30

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Задержаны белорус и четыре турка.

В Минске треть тонны героина в коробках от сока нашли пограничники на одном из складов в промзоне. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

В Минске треть тонны героина в коробках от сока нашли пограничники на одном из складов в промзоне. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Крупная партия героина изъята в Минске в ходе международной операции по пресечению канала наркотрафика из Ирана через Россию и Беларусь в Великобританию. Спецоперацию проводили оперативные подразделения белорусских погранслужбы и таможни, а также погранслужба ФСБ России.

Изначально было установлено, что крупная партия наркотика отправляется из Ирана. Далее героин перемещается через Россию в Минск.

- Конечным пунктом маршрута должна была стать Великобритания, - подчеркнули в ГПК.

Уже установлены все участники и организаторы международной преступной группы. Фигурантов, которые прибыли в Беларусь для транспортировки героина в Европу, задержали в ходе оперативной комбинации. Задержаны четверо граждан Турции и один белорус.

- Обнаружено около 330 килограммов опиоидного наркотика. Героин был упакован в коробки из-под сока и спрятан в одном из складских помещений в Минске, - прокомментировали в пресс-службе.

Задержанным преступникам грозит до 20 лет лишения свободы за организацию международного канала наркотрафика.

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