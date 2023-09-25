В деревне под Слонимом на торги выставили трехкомнатную квартиру по цене смартфона

В деревне под Слонимом на торги выставили трехкомнатную квартиру по цене смартфона2
- 25.09.2023, 19:51
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Квартира расположена в доме 1978 года постройки.
Квартиру в блокированном жилом доме по улице Молодежной в агрогородке Острово Мижевичского сельсовета Слонимского района выставили на повторные торги с понижением цены на 80%. Начальная цена квартиры составляет 1 878,78 рублей., сообщает «Газета Слонимская».
Квартира расположена в доме 1978 года постройки.
В выставленной на аукцион квартире три комнаты. Общая площадь — 65,9 кв. м, жилая — 42,9 кв. м. Отопление — центральное, котел твердотопливный, электроснабжение и водопровод — центральные, канализация — автономная. Есть и погреб площадью 13 кв. м.
Последний день подачи заявлений на участие в аукционе — 27 сентября.
Организатор аукциона — комитет государственного имущества Гродненского облисполкома (комитет «Гроднооблимущество»).