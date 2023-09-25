Кадыров похвалил сына за избиение россиянина 25.09.2023, 20:14

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Глава Чечни заявлял, что он гордится поступком 15-летнего Адама, избившего на камеру задержанного.

Глава Чечни Рамзан Кадыров одобрил избиение его 15-летним сыном Адамом Кадыровым задержанного за сожжение Корана россиянина Никиту Журавеля (в России эту украинскую фамилию при письме склоняют именно как Журавеля). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник, 25 сентября, на официальной Telegram-странице главы Чеченской Республики.

«В сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Было ли это или не было? Побил и правильно сделал», - отмечает он.

Кадыров также заверил, что «религиозные ценности граждан страны охраняются государством на самом высоком уровне».

«Низменные поступки, посягательство на святое присущи только людям циничным, безнравственным, беспозвоночным и продажным, желающим внести разлад в общество», - объясняет Кадыров «причину» избиения задержанного.

«Я горжусь поступком Адама... Уважаю его выбор», - заявил старший Кадыров.

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