КГК запустил горячую линию по качеству белорусских дорог

КГК запустил горячую линию по качеству белорусских дорог3
- 25.09.2023, 20:23
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Сообщения будут приниматься с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30.
Комитет государственного контроля откроет горячую линию, позвонив на которую каждый может дать оценку той или иной дороге в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«С 26 по 28 сентября 2023 года в контрольном ведомстве будет работать горячая линия на тему качества дорожного покрытия магистралей и трасс», — говорится в сообщении.
Позвонив на короткий номер 191, можно сообщить:
о неудовлетворительном состоянии дорог, находящихся вне населенных пунктов;
ненадлежащей работе дорожных служб и несвоевременной расчистке дорог;
захламленности и неубранном мусоре вдоль трасс, неопрятном виде территорий, прилегающих к дорогам;
некачественном либо несвоевременном ремонте дорог.
Кроме того, работники комитета готовы выслушать предложения по повышению эффективности проведения ремонтных работ дорожного полотна.
Сообщения будут приниматься с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30.