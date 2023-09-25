Помощником Лукашенко в Гомельской области стал россиянин 2 25.09.2023, 20:39

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Юрий Горлов

В Беларусь он переехал только в 2000 году и всего за год сумел получить гражданство нашей страны.

Александр Лукашенко назначил своим помощником – инспектором по Гомельской области Юрия Горлова. Издание «Флагшток» узнало, что известно об этом человеке.

Юрий Горлов родился и вырос в российской Брянской области. В Беларусь он переехал только в 2000 году после окончания Брянской государственной сельскохозяйственной академии.

В интервью газете «Минская правда» Юрий Горлов рассказывал, что оказался в Беларуси благодаря своему дяде, который служил в воинской части под Минском.

Сразу после переезда карьера Юрия Горлова резко пошла вверх. Всего за год он преодолел путь от зоотехника одного из хозяйств Пуховичского района до главного специалиста комитета сельского хозяйства и продовольствия Минского облисполкома.

Каким образом Юрий Горлов всего за год сумел получить белорусское гражданство, что является обязательным условием для работы государственным служащим, остается загадкой.

В Минской области на различных должностях Юрий Горлов в общей сложности находился 22 года. В Гомельскую область чиновник был переведен с должности председателя Молодечненского райисполкома, на которой он работал с 2018 года.

Юрий Горлов сменил на посту помощника Лукашенко в Гомельской области Сергея Бартоша, который 8 августа 2023 года был назначен министром сельского хозяйства и продовольствия. За последние два года с должности инспектора — помощника в Гомельской области на повышение также пошли Николай Рогащук (заместитель управляющего делами президента) и Юрий Шулейко (председатель Брестского облисполкома).

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