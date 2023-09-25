На Мелитопольском направлении продолжается контрнаступательная операция 25.09.2023, 20:40

ВСУ успешно отражают атаки в районе сел Работино и Вербовое.

ВСУ за сутки успешно отбили семь атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Оккупанты также пытались восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки, но успеха не имели.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из сводки Генштаба ВСУ:

В течение суток состоялось 17 боевых столкновений. Также, РФ нанесла очередной удар 12 крылатыми ракетами Калибр, 2 противокорабельными ракетами П-800 Оникс и 19 иранскими ударными БпЛА типа Shahed-136/131 по припортовой инфраструктуре Одесской области. Противовоздушной обороной уничтожено 11 крылатых ракет Калибр и все 19 шахедов.

В целом враг нанес 14 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома, отель, детский сад и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары неподалеку Синьковки, Ивановки, Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении авиационным ударам врага подверглись населенные пункты Надежда, Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Васюковка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили атаку противника в районе Клещеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Северного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники успешно отбили 7 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел. Зато нанес авиационный удар в районе этого населенного пункта. Под огнем оккупантов находилось более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Вербового и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов.

На Херсонском направлении авиационным ударам подверглись Берислав, Одрадокаменка, Ольговка, Львов Херсонской области. Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск поражено 9 артиллерийских средств, район сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов и станцию РЭБ противника.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки уничтожили 420 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 276 270 военнослужащих.

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