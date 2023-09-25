СМИ: ВСУ прорываются в Новопрокоповку и к соседним высотам 25.09.2023, 21:30

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До Токмака всего 16 км.

Передовые подразделения украинской армии с тяжелыми боями прорываются в село Новопрокоповка на Запорожском направлении фронта, которое является ключом к наступлению на оккупированный Токмак. Подразделения ВСУ стремятся взять под полный контроль господствующие высоты на окраинах населенного пункта, что позволит установить эффективный огневой контроль над остальной частью села.

Об этом пишет военный эксперт Telegram-канала Kravchuk, публикуя направления наступательной операции на Новопрокоповку и тепловую карту господствующих высот, передает «Диалог».

«Запорожское направление. Украинские военные с тяжелыми боями прорываются в село Новопрокоповка, которое является ключом к наступлению на Токмак. Ключевым в данном продвижении являются высоты на окраинах н.п., которые позволяют установить эффективный огневой контроль над другой частью села (вторая картинка)», - отметил он.

Токмак расположен всего в 16 км к юго-западу Новопрокоповки.

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