Иностранка пыталась ввезти из Польши в Беларусь $200 тысяч, задекларировав только половину суммы 25.09.2023, 21:50

Теперь ее будут судить.

Иностранка в июле 2023 года везла в Беларусь из Польши 200 тысяч долларов и решила схитрить с декларированием. Ее раскрыли, задержали, а уголовное дело уже направили в суд, сообщила прокуратура Брестской области.

Инцидент с валютой произошел 25 июля этого года. Тогда 47-летняя иностранка при таможенном оформлении в пункте «Варшавский мост» задекларировала 100 тысяч долларов.

Как пишет прокуратура, «обвиняемая из имеющихся при ней наличных денежных средств в сумме около 200 тысяч долларов США передала половину из них другому лицу для перемещения через таможенную границу ЕАЭС».

«В ходе таможенного контроля установлена принадлежность обвиняемой всей суммы», — отметили в прокуратуре.

Сейчас женщина находится под стражей. Ее обвиняют по ч. 2 ст. 228 УК — «Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств в крупном размере».

Дело направлено в суд. На все деньги и имущество обвиняемой наложен арест. Иностранке грозит наказание от штрафа до пяти лет колонии.

Напомним, ввоз иностранной валюты в Беларусь не ограничен, но суммы более 10 000 долларов в эквиваленте при ввозе в страну подлежат письменному декларированию.

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