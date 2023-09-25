В Крыму и Севастополе объявлена воздушная тревога

В Крыму и Севастополе объявлена воздушная тревога2
- 25.09.2023, 22:02
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Крымский мост перекрыт.
Во временно оккупированных Крыму и Севастополе объявлена воздушная тревога. Также местные жители сообщают о взрывах в нескольких городах украинского полуострова.
Об этом сообщают российские СМИ и местные Telegram-каналы.
По данным Baza, оккупанты перекрыли Крымский мост и движение по нему приостановлено.
Местный паблик Крымский ветер сообщает, что взрывы были слышны в районе мыса Фиолент, а также в районе Красноперекопска, Армянска и Джанкоя.
По данным пабликов, в Севастополе слышна работа росПВО. Также слышны взрывы в Инкермане.