В Крыму и Севастополе объявлена воздушная тревога 2 25.09.2023, 22:02

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Крымский мост перекрыт.

Во временно оккупированных Крыму и Севастополе объявлена воздушная тревога. Также местные жители сообщают о взрывах в нескольких городах украинского полуострова.

Об этом сообщают российские СМИ и местные Telegram-каналы.

По данным Baza, оккупанты перекрыли Крымский мост и движение по нему приостановлено.

Местный паблик Крымский ветер сообщает, что взрывы были слышны в районе мыса Фиолент, а также в районе Красноперекопска, Армянска и Джанкоя.

По данным пабликов, в Севастополе слышна работа росПВО. Также слышны взрывы в Инкермане.

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