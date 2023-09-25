Польша подписала с Lockheed Martin соглашение о закупке вертолетов Apache 25.09.2023, 22:26

Варшава купит 96 вертолетов.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время визита в США подписал соглашение с американским оружейным концерном Lockheed Martin на закупку вертолетов Apache для польской армии.

Об этом пишет PAP.

Соглашение между Польшей и Lockheed Martin предусматривает закупку вертолетов Apache, а также создание центра их обслуживания на базе завода WZL-1 в польском городе Быдгощ на севере страны.

«Вскоре Польша будет иметь 96 Apache. Это будет самый большой парк этих вертолетов за пределами США», – сказал Блащак во время подписания соглашения на заводе Boeing вблизи города Феникс, штат Аризона, где производятся вертолеты.

Minister @mblaszczak: 8 śmigłowców #apache z zasobów armii USA 🇺🇸trafi już w przyszłym roku do Polski🇵🇱. W tej chwili trwa szkolenie żołnierzy #WojskoPolskie. Chcemy, aby jak najszybciej umowa na zakup #apache została sfinalizowana. pic.twitter.com/Moglv1s6D5 — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 25, 2023

Он написал в соцсети Twitter (X), что первые Apache ожидаются в Войске Польском уже в 2024 году.

AH-64 Apache – это основной ударный вертолет, состоящий на вооружении армии США с середины 1980-х годов, рассчитанный на экипаж из двух человек. Он оснащен 30-мм пулеметом и четырьмя узлами подвески оружия – как правило, уже упомянутых Hellfire или неуправляемых ракет Hydra 70.

Польша в прошлом году выразила желание приобрести 96 вертолетов AH-64 Apache. В этом году их продажу, в соответствии с процедурой, одобрили Государственный департамент и Конгресс США.

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