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Украинские бойцы тестируют работу подводного дрона «Маричка» с массой боевой части около 200 килограммов

  • 25.09.2023, 22:54
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Украинские бойцы тестируют работу подводного дрона «Маричка» с массой боевой части около 200 килограммов

Видеофакт.

Украинский подводный беспилотник «Маричка» отправили в тестовое плавание. Особенностью этой техники, которая в случае успешных испытаний может пополнить запасы украинских защитников, является способность противостоять системам РЭБ российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, цена такого беспилотника – 16 миллионов гривен.

Предполагается, что беспилотник можно применять для поражения мостов, кораблей, береговых укреплений и подлодок оккупантов. Также эта подлодка может проводить разведку.

Подводный дрон «Маричка» – украинская разработка волонтеров AMMO.UKRAINE. Авторы платформы утверждают, что объединили лучших разработчиков беспилотных аппаратов и других специалистов в этой сфере в рамках своего проекта.

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