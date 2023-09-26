Шесть пищевых продуктов, которые улучшат память и работу мозга
- 26.09.2023, 1:06
Станьте гением.
Не только с помощью тренировок мозга, но и через правильное питание можно улучшить свои когнитивные функции.
Некоторые продукты обладают свойствами, способствующими улучшению функций мозга, в частности памяти, концентрации и умственной активности.
В этой статье «Новое время» рассмотрело шесть пищевых продуктов, которые могут повысить вашу память и мозговую активность.
Жирная рыба
Лосось, скумбрия, треска и другие виды рыбы богаты омега-3 жирные кислоты, они помогают сохранить нейроны мозга здоровыми и уменьшают риск развития заболеваний, влияющих на память.
Исследования показывают, что регулярное потребление этого питательного продукта уменьшает возрастную потерю мозга и может улучшить память.
Фасоль
Фасоль богата клетчаткой, витаминами группы В и омега-жирными кислотами.
Клетчатка помогает дольше оставаться сытыми и способствует постепенному высвобождению сахара, способствуя концентрации и памяти, чтобы вы могли поддерживать стабильность работы мозга в течение дня.
Орехи
Орехи, особенно грецкие, содержат антиоксиданты и омега-3 жирные кислоты, которые способствуют улучшению когнитивных функций и уменьшают негативное влияние на мозг.
Исследование показывает, что регулярное употребление орехов может снизить риск возрастной потери памяти. Кроме того, женщины, которые регулярно едят орехи, демонстрируют лучшие воспоминания с возрастом, чем те, кто не ест орехи.
Зеленый чай
Зеленый чай содержит легкое количество кофеина и аминокислоту L-теанина, которые вместе могут повысить концентрацию и память.
Исследование, которое охватывало 69 взрослых японцев в возрасте от 50 до 69 лет, показало, что однократная доза 100,6 мг L-теанина улучшила время реакции и рабочую память на когнитивных тестах.
Куркума
Куркумин, активный компонент куркумы, обладает противовоспалительными свойствами и может способствовать поддержанию здоровья мозга.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Antioxidants, свойства куркумина, осуществляют мощное антиоксидантное, противовоспалительное и антиамилоидное свойства куркумина.
Кофе
Главное действующее вещество в кофе — это кофеин, он является стимулятором центральной нервной системы, который может повысить бодрость, концентрацию и внимание.
Некоторые исследования показали, что потребление кофеина может помочь улучшить краткосрочную память и реакцию на информацию.
Это может быть полезным для тех, кто напряжен экзаменами, особенно если экзамен запланирован на самое сложное время для всех — утро.
Если вы планируете использовать кофе для улучшения памяти, необходимо использовать умеренных доз и слушать свое тело.