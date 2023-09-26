Шесть пищевых продуктов, которые улучшат память и работу мозга 26.09.2023, 1:06

Станьте гением.

Не только с помощью тренировок мозга, но и через правильное питание можно улучшить свои когнитивные функции.

Некоторые продукты обладают свойствами, способствующими улучшению функций мозга, в частности памяти, концентрации и умственной активности.

В этой статье «Новое время» рассмотрело шесть пищевых продуктов, которые могут повысить вашу память и мозговую активность.

Жирная рыба

Лосось, скумбрия, треска и другие виды рыбы богаты омега-3 жирные кислоты, они помогают сохранить нейроны мозга здоровыми и уменьшают риск развития заболеваний, влияющих на память.

Исследования показывают, что регулярное потребление этого питательного продукта уменьшает возрастную потерю мозга и может улучшить память.

Фасоль

Фасоль богата клетчаткой, витаминами группы В и омега-жирными кислотами.

Клетчатка помогает дольше оставаться сытыми и способствует постепенному высвобождению сахара, способствуя концентрации и памяти, чтобы вы могли поддерживать стабильность работы мозга в течение дня.

Орехи

Орехи, особенно грецкие, содержат антиоксиданты и омега-3 жирные кислоты, которые способствуют улучшению когнитивных функций и уменьшают негативное влияние на мозг.

Исследование показывает, что регулярное употребление орехов может снизить риск возрастной потери памяти. Кроме того, женщины, которые регулярно едят орехи, демонстрируют лучшие воспоминания с возрастом, чем те, кто не ест орехи.

Зеленый чай

Зеленый чай содержит легкое количество кофеина и аминокислоту L-теанина, которые вместе могут повысить концентрацию и память.

Исследование, которое охватывало 69 взрослых японцев в возрасте от 50 до 69 лет, показало, что однократная доза 100,6 мг L-теанина улучшила время реакции и рабочую память на когнитивных тестах.

Куркума

Куркумин, активный компонент куркумы, обладает противовоспалительными свойствами и может способствовать поддержанию здоровья мозга.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Antioxidants, свойства куркумина, осуществляют мощное антиоксидантное, противовоспалительное и антиамилоидное свойства куркумина.

Кофе

Главное действующее вещество в кофе — это кофеин, он является стимулятором центральной нервной системы, который может повысить бодрость, концентрацию и внимание.

Некоторые исследования показали, что потребление кофеина может помочь улучшить краткосрочную память и реакцию на информацию.

Это может быть полезным для тех, кто напряжен экзаменами, особенно если экзамен запланирован на самое сложное время для всех — утро.

Если вы планируете использовать кофе для улучшения памяти, необходимо использовать умеренных доз и слушать свое тело.

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