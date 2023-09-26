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Уже осужденного гомельского журналиста Меркиса опять будут судить

  • 26.09.2023, 2:49
Уже осужденного гомельского журналиста Меркиса опять будут судить
Евгений Меркис

Вести процесс будет судья Алексей Хлыщенков.

Гомельского журналиста, историка, краеведа и менеджера культурных проектов Евгения Меркиса будут судить еще раз после вынесенного в этом году приговора, следует из расписания судебных заседаний.

Заседание Гомельского областного суда назначено на 28 сентября. Оно пройдет в закрытом режиме. Вести процесс будет судья Алексей Хлыщенков. «Иные вопросы, связанные с приведением приговора, определения, постановления в исполнение», — сказано в описании.

Напомним, Евгения Меркиса задержали 13 сентября 2022 года. В конце мая этого года стало известно, что его приговорили к четырем годам колонии усиленного режима.

Парня обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 361−1 (Создание экстремистского формирования или участие в нем), ч. 1 и ч. 2 ст. 361 (Содействие экстремистской деятельности). Суд по делу Меркиса проходил в закрытом режиме.

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