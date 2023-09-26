Командование РФ в панике затыкает дыры массовой гибелью своих солдат 26.09.2023, 7:45

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Южный фронт сыпется.

Украинские войска прорвали линию обороны российских захватчиков в Вербовом на Запорожском направлении. Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский.

То, что ситуация для россиян в этом районе кардинально изменилась в худшую сторону, подтверждают как американский институт изучения войны, так и z-блогеры. По некоторым данным существует вероятность окружения части войск врага в этом районе.

О том, как на юге Украины продолжается контрнаступление - в материале OBOZREVATEL.

Приказ – солдат не жалеть

Аналитический центр Институт изучения войны (ISW) сообщает, что «российские войска под Работиным и Вербовым в Запорожской области не отходят на более глубокие оборонительные позиции, выстроенные за время оккупации этих территорий, а проводят свои контратаки». При этом их действия были не только бессмысленными, но и привели к многочисленным потерям – украинские войска вполне успешно подавляют такие вылазки.

Подобные кровавые контратаки могут быть приказом со стороны российского командования, отмечают эксперты ISW. Путин и Кремль представляют оборонительные операции РФ как крупную победу на поле боя, а постоянные контратаки позволяют утверждать, что эти операции являются отдельными победами на фоне общего отсутствия успехов у РФ в других местах.

«Путин, возможно, приказал военному командованию удерживать все первоначальные оборонительные позиции, чтобы создать иллюзию, что украинское контрнаступление не принесло никаких тактических или оперативных результатов, несмотря на существенную поддержку Запада. Чтобы улучшить ситуацию на фронте отведен срок - до начала октября. Именно за это время россияне хотят остановить украинские контрнаступления и вернуть своим войскам инициативу, начав даже наступательную операцию», – говорят аналитики ISW.

Желание остановить продвижение есть - сил нет

«У России нет необходимых резервов для удержания этого района, – говорит военно-политический эксперт группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. – Операции Украины в Бахмуте удерживают российские войска на востоке Украины и вдали от южного фронта. Если говорить о группе войск Восток, то у нее резервы закончились еще летом. Именно поэтому оккупанты проводят переброску элитных десантных подразделений с той же Луганской области, чтобы хоть как-то усилить оборону юга. На данный момент они почти исчерпали ресурсы других плацдармов.

Свою боеспособность утратили подразделения 810-й ОБрМП, была ликвидирована значительная часть офицерского состава подразделений 7-й ДШД и подорвана боеспособность 234 и 237 ДШП 76-й ДШД. К слову сказать, именно тех, что должны были принять непосредственное участие в окружении СОУ на токмакском направление.

Конечно, россиянам лучше бы вывести свои войска в глубь обороны, но это классическая тактика их действий на фронте. Они до последнего держат оборону в том или ином населенном пункте, даже если ситуация для них патовая. Расходуют свои ресурсы, а после утраты территории – начинают бессмысленно атаковать с большими потерями в технике и личном составе. Так было с Работино, Клещеевкой и Андреевкой.

Сейчас аналогичная ситуация разворачивается возле Новопрокоповки, что южнее Работино. После того, как они потеряли свой главный опорный пункт обороны, стало ясно – им не удержать это село. Силы обороны Украины охватили его, но россияне все равно еще там. Что же, они снова понесут большие потери», - подчеркивает военно-политический эксперт.

По словам Александра Коваленко, подобная тактика обусловлена в первую очередь тем, что россияне максимально хотят затянуть время и дождаться ухудшения погодных условий. Это, по их мнению, реально поможет остановить продвижение украинских сил.

«Они не могут остановить наше контрнаступление – лишь притормозить, завалив человеческим ресурсом, – продолжает Александр Коваленко. – Потому именно на сезон дождей российское командование очень рассчитывает. Поможет ли это им? Смотря, где будут СОУ на этот момент. Если будем севернее Токмака, то это нас может сильно затормозить. Если силы обороны Украины выйдут южнее этого города, то погода не будет играть практически никакой роли для нашего дальнейшего продвижения. Именно в октябре, пока еще погода будет достаточно сухой, решается дальнейшее развитие событий, которое нас ожидает в ноябре-декабре».

Как россияне хотели окружить СОУ, но, похоже, сами попадут в эту ловушку

По данным аналитиков ISW, которые ссылаются на российские источники, 7-й и 76-й дивизиям ВДВ было приказано провести оперативное окружение украинских сил на запорожском направлении. Однако они не только не выполнили поставленную задачу, но и практически утратили свою боеспособность. Надо отметить, что более половины личного состава этих дивизий составляют мобилизованные. На данный момент уже СОУ могут окружить часть российских сил в этом районе.

На данный момент 56-й полк ВДВ, который расположен в Новофедоровке, находится под непосредственной угрозой окружения. Этот полк несет высокие потери и имеет низкий моральный дух, – сообщает Институт изучения войны.

«Говорить о том, что СОУ в ближайшее время могут окружить российские оккупационные силы в этом районе, пока рано, – продолжает Александр Коваленко. – Однако у россиян на этом направлении действительно очень большие проблемы и им трудно держать оборону. Точно можно говорить об охвате их сил в южно-западном секторе, что может привести к очень хорошим для нас результатам».

«Мясные» штурмы нравятся не всем оккупантам

Мобилизованные солдаты 1-го батальона 1442-го полка из Алтайского края, действующие на Бахмутском направлении, записали видеообращение о том, что они оставили свои позиции, бросив оружие и технику в районе с. Клещеевка, после того как им поступил приказ сформировать штурмовую группу «на верную смерть». Также они говорят, что «боеприпасы ужасные, они даже не улетают, а те, которые улетают — не взрываются».

Оккупанты добавляют, что подразделения на этом направлении имеют низкий моральный дух после того, как услышали сообщения о том, что украинские силы уничтожили большую часть неуказанного российского полка и почти всю отступающую штурмовую группу в этом районе. Россияне также утверждают, что у них нет подготовленных оборонительных позиций и они вынуждены полагаться на стрелковое оружие, в то время как у украинцев есть артиллерия.

Родственники личного состава 1442-го полка ранее обращались к президенту России Владимиру Путину после того, как российское военное командование приказало избить солдат за отказ от штурма 14 сентября.

Мобилизованные россияне не хотят воевать

Похоже, что новости с фронта не очень воодушевляют российских мужчин идти воевать. Так, мобилизованных осенью прошлого года россиян стали массово судить за самовольное оставление частей (337 УК РФ). Начиная с мая 2023 года, гарнизонные военные суды РФ выносят в среднем уже около ста приговоров в неделю по делам о самоволке, пишет издание «Медиазона» со ссылкой на судебную статистику.

В 513 случаях на сайтах судов были опубликованы тексты решений по таким делам. Из них следует, что 58% приговоров касались именно тех, кого отправили на службу по указу президента РФ. Еще 39% были контрактниками на момент полномасштабного нападения, остальные - срочники.

Что интересно, больше половины всех приговоров — условные. Это позволяет отправить осужденного обратно на фронт. В некоторых случаях обещание подсудимого продолжить воевать прописывают прямо в приговоре. Кроме того, условный срок позволяет командирам контролировать военнослужащих, поскольку его можно изменить на реальный за любое нарушение.

Сил обороны Украины идут на рекорд

За 3 недели сентября на фронте было уничтожено 680 единиц ствольной артиллерии врага, – сообщил Александр Коваленко. Для абсолютного рекорда нужно уничтожить ещё 12 стволов. Второй рекорд – российские потери РСЗО. На сегодняшний день это 54 единицы. И третий ожидаемый рекорд – автотранспорт. За сентябрь уже уничтожено 707 единиц, что является вторым показателем за весь период полномасштабного вторжения в Украину.

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