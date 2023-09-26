Политолог: Представители режима прекрасно знают, что за ними все записывают 3 26.09.2023, 7:54

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За преступления придется отвечать.

На фоне расследования Международного уголовного суда в отношении представителей России за незаконную депортацию детей с оккупированных территорий белорусские чиновники продолжают и привозить украинских детей, и устраивать из этого пиар-кампанию.

В то же время все видели, какое возмущение у Лукашенко вызывает даже упоминание об угрозе международным судом.

Филин попросил прокомментировать действия белорусских властей по «оздоровлению» украинских детей политолога Анатолия Котова.

— Логика режима, конечно, не самоубийственная, но исключительно в моменте: сейчас ордера нет, за предыдущие приезды детей в Беларусь ничего, кроме какой-то озабоченности, не было — значит, можно, — объясняет собеседник.

У нынешних белорусских властей уже вошло в привычку не просчитывать последствия в перспективе.

Второй важный аспект так называемого «оздоровления» заключается в том, что проект этот небезвозмездный. Под него выделяются огромные средства из бюджета так называемого Союзного государства. То есть в моменте — нас не наказали, мы на этом еще и зарабатываем — одни плюсы.

— Неужели там нет ни одного человека, который бы допустил «а что, если…»?

— Проблема в том, что людей, способных анализировать, убирают, начиная с 2020 года. Потому что события, которые происходили и продолжаются в нашей стране, объясняются той же логикой момента: сейчас есть заработок и нет наказания, значит, продолжаем дальше в том же духе.

Что касается ордера за вывоз детей, то, мне кажется, к самому международному уголовному преследованию режим относится серьезно, но они уверены, что одних оснований, связанных с депортацией детей, недостаточно, и расценивают его выдачу в отношении белорусского правителя с точки зрения политической целесообразности.

То есть основания для выдачи ордера появились даже не в апреле 2023 года, когда по поводу белорусского участия стали выходить первые доклады и первая информация. Детей вывозили и раньше.

Но ордер на Лукашенко, несмотря на все доказательства, до сих пор не выдан. Значит, дело не только в наличии оснований, дело еще в какой-то политической воле на осуществление этого.

Возможно, белорусская сторона объясняет для себя это тем, что мы России помогаем, но не воюем, поэтому не перешли некие красные линии, после которых может быть принято подобное политическое решение.

Логика этих трех аргументов в некотором смысле развязывает руки, поэтому демонстративно будут возить детей.

Единственный в этой истории условно пострадавший — глава БОКК Дмитрий Шевцов, и то он пока пострадал не столько за детей, сколько за Z-символику.

Поэтому, думаю, в собственной парадигме режим поступает очень рационально. То, что за это придется когда-то ответить, это уже другой вопрос.

Но они живут в таком измерении — одним днем — уже третий год, с момента событий 2020 года, а по некоторым эпизодам гораздо раньше, еще с конца 90-х.

И за исключением начавшегося недавно суда над Юрием Гаравским, отвечать за содеянное не приходится. Никого не наказали, не посадили, не задержали за границей. Да, где-то ограничили возможность ведения бизнеса, но это в данном контексте как комариный укус.

— Тем не менее, сбор документов и доказательств преступлений режима Лукашенко по отношению и к украинским детям, и к самим белорусам продолжается.

— Да, хоть это пока и не создало серьезных препятствий для режима. Продолжается документация нарушений прав человека, пыток в Беларуси.

И представители режима прекрасно знают, что за ними все записывают и документируют. Более того, гораздо более ценной с юридической точки зрения будет информация, которая генерируется самим режимом.

Там так или иначе ведутся бумажные или электронные журналы. Есть свидетели, которые во всем этом участвуют, и многие также собирают папки на всякий случай, если власть поменяется, друг на друга. Нам о таких фактах известно.

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