Новый поворот в войне Кирилл Сазонов

26.09.2023, 8:03

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Россияне уже не радуются ударам, потому что прилетает ответ.

Эти уроды никак не угомонятся. Прилеты по Сумам. В Одессе под ударом оказалась припортовая инфраструктура. В нежилой высотке вспыхнул пожар. Повреждено здание морского вокзала. Но! На России уже давно не наслаждаются картинкой безнаказанных воздушных ударов по Украине. Прилетает в ответ. И прилетает очень громко и точно.

Разница принципиальна в том, что мы не готовимся просто по городам и гражданским домам. Только военные цели. В московских аэропортах задержаны рейсы и работает план "Ковер". Никто не летает. В Санкт-Петербурге закрывали аэропорт и в городе пропал свет после взрыва. Удар в нефтеперерабатывающий завод возле аэропорта Курска, а затем в аэропорт. О Севастополе и Крыме вообще говорить нечего – там прилетает с регулярностью поезда метро.

А еще есть решение США направить Киеву ракеты ATACMS. По этому, возможно (то есть да, но чуть позже, что немного бесит) будет и Германией утверждено решение о поставках ракет Taurus. Война приобретает новое качество. Все больше внимания именно ракетным ударам по тыловым объектам и использованию дальнобойных дронов.

Кирилл Сазонов, «Фейсбук»

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