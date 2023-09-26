Назван топ-5 самых популярных стран у белорусских туристов 26.09.2023, 8:12

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Средняя продолжительность пребывания за рубежом составила восемь дней.

Турция, Россия, Египет, ОАЭ и Грузия возглавили рейтинг самых популярных туристических направлений у белорусов в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные Белстата.

Выездной туристический поток составил 3,9 млн поездок. При этом покидали границы Беларуси для организованных путешествий в 111 стран мира 348,6 тысячи белорусов. Средняя продолжительность пребывания за рубежом составила восемь дней.

Самым популярным направлением у белорусских туристов стала Турция. Туда в 2022 съездили 104,2 тысячи человек. На втором месте — Россия (78,2 тысячи). В пятерку также вошли Египет (50,9 тыс.), ОАЭ (30,5 тысячи) и Грузия (21,3 тысячи)

Въездной туристический поток в Республику Беларусь за прошлый год составил 4,9 млн поездок. Нашу страну посетили 143 тысячи гостей из 85 стран мира. Большинство приехало из России — 136 тысяч. Средняя продолжительность пребывания иностранцев составила пять дней.

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