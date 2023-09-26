Российские дроны-камикадзе повредили пункт пропуска между Украиной и Румынией 26.09.2023, 8:18

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Речь идет о речной паромной переправе.

Российские оккупанты в ночь на вторник, 26 сентября, ударили иранскими дронами-камикадзе по Одесской области Украины. Есть попадания в припортовую инфраструктуру и пострадавшие, пишет New Voice.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Россияне атаковали регион в течение двух часов. Силы противовоздушной обороны сбили большинство дронов, но есть попадания в Измаильском районе. Повреждено здание пункта пропуска. Журналист Андрей Цаплиенко пишет, что речь идет о речной паромной переправе Орловка — Исакча между Украиной и Румынией.

Также повреждены складские помещения, около 30 грузовиков, загорелись шесть фур. Пожар уже потушили.

В результате удара пострадали двое водителей грузовиков. Одного из них госпитализировали с тяжелой травмой руки, другому оказали медицинскую помощь на месте.

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