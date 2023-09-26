Путин идет на жест доброй воли 2 Александр Тиханов

26.09.2023, 8:21

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Придется смириться с потерей Крыма.

Чрезвычайно успешные атаки ВСУ последних недель по военным объектам России в Крыму знаменуют собой не много не мало начало битвы за Крым. Считается, что Крым для Путина является абсолютно священной коровой, на потерю которой он никогда не согласится, а военная угроза Крыму может спровоцировать Путина на применение ядерного оружия. Однако ни две атаки на Крымский мост, ни разгром позиций не имеющих аналогов систем ПВО С-300/400, ни уничтожение большого десантного корабля (БДК) и дизельной подлодки вкупе со штабом ЧФ не привели ни к чему, кроме молчания Кремля и его придворных медийных шавок. И у этого есть весомые причины.

Путин может сколько угодно убеждать себя и окружающих в том, что Крым «исторически» является российской территорией, однако весь остальной мир считает иначе. Применение ядерного оружия Россией в качестве ответа на удары по Крыму, основываясь на российской доктрине использования ядерного оружия, будет однозначно и мгновенно оценены никак иначе, чем неоправданная агрессия, а не защитой своей территории. Об этом уже давно было сообщено Кремлю как Западом, так и Востоком в лице Индии и Китая, а на этой неделе совершенно однозначный сигнал на этот счет поступил и от близкого друга Путина по нефтяным делам саудовского принца бен Салмана.

Попытка применения ядерного оружия для защиты Крыма совершенно определенно приведет к полной и безоговорочной политической и экономической изоляции России от всего остального мира, кроме ее «друзей» в лице КНДР, Ирана, Эритреи, Сирии и полностью зависимой от Москвы Беларуси. И после этого российская экономика не протянет и нескольких месяцев: арабские страны, в первую очередь Саудовская Аравия, достаточно легко смогут заместить российскую нефть на мировых рынках, особенно в свете маячащего на горизонте заката нефтяной эпохи.

Украине в последние недели определенно удалось подобрать ключик к воздушному пространству Крыма: количество и результативность атак растут едва ли не с каждым днем. При этом у России уже давно не осталось потенциала для какого-либо нового витка эскалации против Украины: она применяет уже все имеющиеся на ее балансе виды вооружения против Киева, кроме ядерных. Так что у России нет никаких возможностей отомстить Украине за удары по Крыму, что и объясняет молчание российской пропаганды после таких удачных атак по Севастополю, за которые вечно пьяное недоразумение и по совместительству экс-президент России угрожал стереть с лица земли весь западный мир.

То, что для атак против Крыма применяются западные ракеты, а также, вероятно, активно используются западные разведданные, говорит о том, что все табу на удары по Крыму сняты не только на словах, но и наяву. Передаваемые Украине ATACMS также, вероятно, предназначены в первую очередь для атак по Крыму: их кассетные боеголовки как нельзя лучше подходят для атак по расположенным там многочисленным аэродромам, складам с БК, логистическим пунктам и базам хранения техники, обеспечивая большую площадь поражения. Могут быть успешны они и при применении по кораблям ЧФ: потопить не потопят, а вот вывести из строя все внешнее радиоэлектронное оборудование более, чем способны, превратив боевые корабли в бесполезные консервные банки.

Передача же Вашингтоном этих ракет Киеву открывает и Шольцу возможность для отправки Украине дальних немецких ракет TAURUS. Ждут решения и хранящиеся в Германии кассетные боеприпасы для систем РСЗО HIMARS, отправка которых может даться гораздо проще после передачи кассетных ATACMS. Не стоит сомневаться, что в будущем можно ожидать и передачи этих ракет и с фугасной боеголовкой с целью уничтожения заранее согласованных целей. После же появления у Украины многоцелевых истребителей F-16 положение российской армии в Крыму еще сильнее ухудшится, а ЧФ будет окончательно выгнан из Северо-Западной части Черного моря.

Крым рассматривался Путиным едва ли не как стратегический форпост России в Черном море, обеспечивающей ей огромные геополитические преимущества, что и обусловило его масштабную ремилитаризацию после аннексии в 2014 г. Увлеченному устаревшими взглядами Путину невдомек, что такое положение Крыма было актуально лишь в 19 веке, в то время как даже в середине 20-го века Крым не сыграл никакой стратегической роли во время Второй Мировой Войны.

Учитывая современные виды дальних высокоточных вооружений, в первую очередь, конечно, Западных, а не устаревших и оставшихся по своей философии где-то в 60-х годах советско-российских, Черное море уже давно является не более, чем большой лужей, половина берегов которой контролируются странами НАТО. Крым же является просто чрезвычайно уязвимым куском суши, что сейчас наглядно демонстрируется даже чрезвычайно скромными возможностями ВСУ.

Черноморский флот менее чем за два года войны с армией, вообще не имеющей флота, умудрился потерять свой флагман Москву, aka «убийца авианосцев», два БДК, дизельную подлодку и судно «Спасатель Василий Бех» с зенитной установкой Тор на борту. И учитывая растущие возможности ВСУ наносить удары по Крыму и кораблям ЧФ, потери эти далеко не последние. И вот с таким флотом страдающий паранойей дед умудрился ставить ультиматумы НАТО…

Украинские атаки на Крым разрушают миф о стратегической роли Крыма в черноморском бассейне. Постоянные атаки по военным объектам и позициям ПВО на полуострове делают контроль над ним чрезвычайно дорогим и грозят быстрой потерей боеспособности российской армии. Поскольку Россия неспособна выполнять контракты по поставкам систем С-400 своим стратегическим партнерам, можно предположить, что с производством этих систем у РФ в условиях санкций есть существенные проблемы и быстро восполнять потери она не способна.

В случае продолжения атак ВСУ Россия рискует потерять все свои зенитные системы вместе с подготовленными экипажами на маленьком полуострове, принадлежащим Украине, без какого-либо положительного для себя военного результата. Легко можно оставить в бухтах Севастополя и весь российский черноморский флот, если не увести его в Новороссийск.

В результате, в голову увядающего русского царя может прийти мысль о том, что потеря Крыма – это не так и страшно, а может быть даже и выгодно. При этом не стоит думать, что Путина как-то беспокоит судьба адептов русского мира в Крыму, из-за которых он решится на продолжение борьбы за Крым: судьба людей это ничтожество никогда не беспокоила. Как не моргнет он глазом по поводу того, что написано в российской конституции: в прошлом году генерал Армагеддон без зазрения совести предложил паркетному маршалу покинуть без боя «российский» регион, на что тот, не моргнув глазом, ответил «одобряю». И никакого возмущения в обществе это не вызвало. Так же индифферентно оно отнесется и к потере Крыма.

Таким образом, регулярными успешными атаками ВСУ начали битву за Крым, в первую очередь в воспаленном мозгу обитателя бункера.

Если ВСУ удастся вернуть под свой контроль Запорожскую и Херсонские области, удержание Крыма для России станет бессмысленным с военной точки зрения и чрезвычайно дорогим удовольствием с экономической.

Уничтожив Крымский мост, Украина превратит Крым в остров, удержать контроль над которым Россия не сможет физически, как не смогла его удержать над правобережьем Днепра в прошлом году. В результате Путину, смирившемуся с утратой Крымом стратегического положения, будет гораздо легче пойти на очередной жест доброй воли.

Александр Тихонов, telegram