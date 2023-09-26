«За день выручка может быть 1000 рублей» 26.09.2023, 8:29

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Белорусы рассказали о том, как закатки и варенье конвертируются в море и iPhone.

Катя носила килограммы яблок на 5-й этаж, а потом до трех утра готовила пастилу, чтобы успеть к торговле на рынке. Через несколько лет ей удалось перебраться в столицу, а производство она вот-вот перенесет из квартиры в собственный цех. У Петра вереница теплиц на участке в 100 километрах от Минска и бизнес-план, который обязательно приведет его к успеху. А пока парень рассказывает, как малиновое варенье вытащило его из депрессии. Объединяет наших героев самый обычный урожай. Они придумали, как на овощах и фруктах с огорода заработать на море (и даже на последний iPhone), пишет Onliner.by.

«За день выручка может быть 1000 рублей». Пастила на дому как смысл жизни

Екатерина родом из Могилева. По образованию она инженер-технолог общественного питания, но поработать по специальности ей не удалось: появилась дочь. Полностью освоив «профессию» мамы, девушка начала думать, чем зарабатывать на жизнь. Перепробовав несколько классических подработок для мам в декрете, зацепилась за скрапбукинг. Так и украшала альбомы, блокноты и ежедневники до поры до времени.

— Мне для себя и ребенка хотелось натуральной пищи без сахара и красителей. В те же детские пюре производители чего-то да добавят. Читаешь состав: ароматизаторы, красители, крахмал и минимум фруктов. Мне хотелось другого, поэтому пришлось постигать азы приготовления того же пюре самой.

Готовить — это приятный процесс, я его люблю. Еще когда училась, думала, что открою свой ресторан и буду там директором. По факту, конечно, все обернулось немного иначе. На работе я была кем угодно, только не технологом. Будучи уже в декрете, я увидела в Instagram интересную идею — приготовление пастилы и чипсов из овощей. Времени хватало, надо попробовать.

Но от пастилы так просто не отлипнуть. Мысль крепко сидела в голове девушки, и через год она заняла денег и купила профессиональный прибор. Последние четыре года Екатерина полностью погружена в кондитерское ремесло, а ее квартира превратилась в цех.

— Пастила — это не новшество, ее еще наши предки делали для консервации продукции. То что нужно! И натуральное, и готовить я люблю. Взяла денег в долг и стала делать, так сказать, бизнес. Было страшно, конечно, но если я решила, что это мое, что ну вот чуйка у меня, значит, надо делать. На удивление клиенты появились сразу, а долг я вернула в первый месяц работы. Потом я купила вторую, третью, четвертую сушилку… И морозильник для заготовок.

С чипсами из овощей мороки не много: нарезал, высушил — и готово. А вот с пастилой я разбиралась методом проб и ошибок достаточно долго.

Сейчас много уроков, которые научат тебя всему, но я к ним не прибегала. По-моему, делиться рецептами бессмысленно. На результат влияет почти все: сушилка, сорт яблок, качество воды и даже влажность в помещении. Я же технолог, знаю, где что добавить, убавить — так опытным путем пришла к своей собственной рецептуре. Но вот, например, рецепты для конфет из фиников я покупала, отдала где-то 180 рублей. Иногда дешевле купить рецепт, чем переводить продукты.

Когда заказов в столице стало куда больше, чем в Могилеве, Екатерина решилась на переезд в Минск.

— В Могилеве я жила на 5-м этаже — закупаешь 60 кило яблок и носишь их полдня. Тяжело очень, уставала, но был азарт. Полтора года назад переехала с дочкой в Минск, так как очень часто ездила на фермерские рынки. Аренда на ярмарках и рынках — от 100 до 350 рублей. Сумма немаленькая, и не всегда ты ее отобьешь. Но я ездила, работала просто потому, что другого дохода у меня не было. Не продам — не поем, вернее поем, но только пастилу. А еще же квартиру оплатить, ребенка одеть и накормить.

Поэтому каждые выходные оставляла дочь с мамой в Могилеве, а сама ездила в Минск на рынки. Вернулась домой — и всю неделю готовлю для следующей торговли. Без отдыха с перерывом на болезни, потому что организм уже не справлялся. Потом я села и посчитала, что в столице проводила почти столько же времени, сколько дома в Могилеве. Зачем тратить еще деньги на топливо и почтовые отправления? Рискнули и переехали. Здесь и клиентов больше, и практически все они готовы забирать заказы самовывозом.

Сейчас у меня в ассортименте пастила, фруктовые чипсы, финиковые конфеты, муфтики (заварная пастила), шоколад, чайные смеси и наборы для глинтвейна, которые я собираю сама.

Фото: Onliner

Ягоды, фрукты и овощи, из которых изготавливаются изделия, Екатерина либо покупает на рынке, либо берет с домашнего огорода (или не домашнего, но все равно с огорода) — так и дешевле, и качественнее.

Из килограмма яблок получается 600 граммов пюре, из которого выходит 100 граммов пастилы. Можно купить и готовое пюре, чтобы не заниматься чисткой яблок, удалением сердцевины, кожуры, но Екатерину этот вариант не устраивает: нет гарантии, что производитель выбрал лучшие плоды и не перемолол их с ветками и косточками.

Готовить для себя и на продажу — разные вещи

Не спешите думать, что вся эта деятельность забавы ради. У Екатерины есть рабочий график: утром она отводит дочь в сад, до девяти пьет кофе и дальше до пяти вечера занимается приготовлением. Это полноценная работа, в которой есть свои минусы. Основной — в том, что она находится с тобой в четырех стенах. Ну и зарплату с больничными никто не заплатит, сам себе хозяин.

— Проблема мастеров, которые работают на дому, в том, что мы не можем отдохнуть: ты и работа под одной крышей. Либо едешь в Могилев отдохнуть, но в голове все равно мысль: надо быстрее вернуться, чтобы еще насушить заготовок.

Бухгалтер, повар, пиарщик, водитель, грузчик… Самозанятые — это люди-оркестры.

Но я не всегда была такой умной. Раньше ставила цену на продукцию из головы, а затем наняла человека, который все пересчитал. Оказалось, я долгое время просто работала в минус. Что касается заработков, то здесь есть сезонность: с середины августа по конец марта я буду трудиться. Летом люди предпочитают покупать свежие ягоды и фрукты, а я занимаюсь заготовками на зиму (весь морозильник уже набит доверху) и придумываю новые рецепты.

Фото: Onliner

«Могу отдохнуть на море и купить последний iPhone, но зачем?»

Отдаляемся от Минска на сотню километров, в деревню Козинец. Тут на гектаре земли выращивает и заготавливает свою экопродукцию Петр. На участке есть несколько теплиц с помидорами и клубникой, пару яблонь, облепиха и внушительные поля малины, которые разрослись, как сорняки. Петр вместе с девушкой занимается продажей варенья, ягод и солений.

— Это дом моей бабушки, я вырос в этой деревне. Папа в конце девяностых ездил в Европу и привез оттуда несколько саженцев малины, — начинает рассказ 27-летний Петр. — Мы посадили их на огороде, а она возьми и разрастись. Встал вопрос, что с ней делать: выкорчевывать или доводить до ума. Выбрали второй вариант.

Фото: Onliner

Все детство парень провел в деревне, где из развлечений был только огород. Бабушка научила внука ухаживать за растениями и землей. Из еды были только вода, хлеб и малина. Парень признается, что она еще тогда ему приелась.

— Мне же нравилось заниматься спортом, тяжелой атлетикой. Я поступил на автомеханика в Минск, но ушел после первого семестра: сидеть и переписывать слайды в тетрадь мне не хотелось. Перепоступил в другой университет по специальности «Туризм и природопользование» — уже что-то ближе к тому, чем я теперь занимаюсь. Окончил, записался в спортивную школу и плотно занялся атлетикой. Достиг определенных результатов, взял КМС.

У меня часто болел бок, я думал, что это печень — из-за спорта. Врачи выписывали таблетки, обследовали, что-то там лечили. А через две недели после соревнований причина боли была найдена в желудке: прободная язва. Так я попал в реанимацию и следующие полгода восстанавливался. Понимал, что век спортсмена закончен. Это была первая мечта — стать тяжелоатлетом, но вмиг все разрушилось. Началась серьезная депрессия, нужно было спасать себя и на что-то переключиться. А тут поле малины стоит без хозяина.

Я просто приехал на участок, и у меня была мысль, что надо чем-то заниматься. Сел на пенек и думаю: «Не, вообще ничего не хочу». Мысль, мягко говоря, негативная — так я понял, что попал в депрессию. Сама она не пройдет, отправился к психотерапевту. Со временем настроение поднялось, и я постарался седлать так, чтобы земледелие стало моим увлечением.

Фото: Onliner

Грядки парень вскапывал своими руками и лопатой. Даже для тяжелоатлета это задача не из легких. Все лето он проводил под палящим солнцем пять дней в неделю, а в выходные возил собранный урожай на рынок, где торговала его сестра. Иногда и сам становился за прилавок, но это дело невзлюбил: не его.

— Поначалу мы всей семьей собирали малину и торговали ей на Комаровке. Была большая конкуренция, малина не продавалась, а домой ее не увезешь: в дороге просто раздавится. В день мы собирали по 100 килограммов — и куда ее девать? Подумали, что можно делать варенье. На прилавке рядом со свежей малиной ставили баночки, и дело пошло. Мы увидели, что есть спрос. Потом начали расширяться, сделали варенье из облепихи — стало хитом.

Через год Петр и его семья подготовились и сделали упор на варенье. Ходили в лес, где собирали чернику, землянику и тоже отправляли их в банки. К ним добавили закатки помидоров и огурцов. С первых доходов на участке появились трактор, сварочный аппарат, ковш. Грядки делались заметно быстрее, а сэкономленное время уделялось совершенствованию теплиц, созданию капельного полива и брендингу.

Фото: Onliner

Как только запустили платную рекламу, сразу пошли клиенты. Лето отработал без выходных и зиму провел в торговле. Ассортимент тоже расширялся. После того как мы сделали варенье практически из всего, придумали кое-что необычное — а вдруг попрет? Насобирали шишек и закатали в банку. Это была просто идея для привлечения аудитории, но, как оказалось, варенье из шишек покупалось не хуже малинового.

На участке строили баню, но варенья и закаток наделали так много, что баня ушла под склад. Сейчас у Петра там хранится 250 банок помидоров, каждая уйдет по 11—12 рублей. Цену формировали с учетом средней по рынку.

— Продукцию хвалят и не сравнивают с магазинной. Вы почитайте состав: у меня сахар и ягода — а там что? Да, может, там и дешевле, но это совершенно другое качество. Мои клиенты готовы платить за качество. В основном это достаточно состоятельные люди.

В последний год Петр с девушкой отделились от ведения бизнеса мамы и сестры. Петр ушел в торговлю через соцсети, а сестра продолжает торговать на рынках.

— Я бы мог больше денег тратить на отпуск, купить последний iPhone, но у меня другая цель — хочу довести до ума участок, поле, теплицы, технику, а затем масштабироваться.

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