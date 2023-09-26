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На минских улицах установили мобильные датчики скорости

  • 26.09.2023, 8:43
На минских улицах установили мобильные датчики скорости

ГАИ рассказала, где.

В Государственной автоинспекции назвали улицы, где мобильные датчики скорости в Минске 26 сентября 2023 года. Речь идет о мобильных датчики контроля скорости.

Как предупреждают в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, мобильные датчики контроля скорости работают по таким улицам и проспектам.

Так, ограничения в 60 километров в час будут 26 сентября на участках проспектов Независимости, Партизанского, Пушкина и Жукова, улиц Притыцкого, Кижеватова, Маяковского, Ванеева и Кальварийской.

Скоростью 80 километров в час водители ограничены а участках проспекта Независимости и Смиловичского тракта.

А а участках МКАД действуют ограничения скорости 90 км/ч.

В ГАИ призывают владельцев авто не только ко внимательности, но к соблюдению скоростного режима с учетом погодных условий.

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