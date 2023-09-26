Ученые рассказали о пользе игры в «Тетрис» 1 26.09.2023, 8:55

Популярная видеоигра улучшит ваше психологическое состояние.

Команда специалистов по интенсивной терапии и психологов из Великобритании и Швеции использовала популярную видеоигру «Тетрис» для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у медсестер, которые ухаживали за пациентами с COVID-19 в разгар пандемии. Исследование опубликовано в научном журнале Translational Psychiatry.

Во время пика заболеваемости ковидом многие медработницы стали свидетелями массы тяжелых сцен — от задыхающихся больных до реакции родственников на уход из жизни близкого человека. Во многих случаях эти воспоминания превращались в навязчивые образы, заставляя людей заново переживать травму.

Предыдущие исследования показали, что один из способов лечения людей с посттравматическим стрессовым расстройством — попытаться связать хорошие воспоминания с травматическими, чтобы при возникновении провоцирующего события позитивные образы вытесняли негативные. Одним из способов сделать это оказался «Тетрис».

Ученые использовали тот же метод, предложив медсестрам вспомнить самые трудные и трагические моменты из своей практики во время игры в головоломку. Оказалось, что сеансы «Тетриса» длительностью от 10 до 20 минут в день в течение месяца помогли медикам забыть 90% травмирующего опыта, а также снизить симптомы депрессии, беспокойства и бессонницы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».