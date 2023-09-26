В районе оккупированного Токмака произошло загадочное убийство двух россиян 1 26.09.2023, 8:59

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Оккупанты услышали звуки стрельбы, а затем увидели отъезжающий пикап.

Недалеко от оккупированного украинского Токмака неизвестные на пикапе расстреляли двух российских оккупантов.

Российские паблики утверждают, что инцидент произошел в селе Луговка на территории оккупированной части Запорожской области.

Накануне Telegram-канал Astra сообщил, что в селе Луговка было найдено два тела в военной форме. Позже удалось установить имена убитых: россияне Максим Чапликас и Максим Савушкин. Оба были рядовыми и служили в в/ч 54685. Оккупанты-сослуживцы рассказали, что убийство произошло около 3:00. Они услышали звуки стрельбы, а затем увидели отъезжающий пикап.

Кто был в автомобиле и почему были убиты именно эти два оккупанта, пока остается загадкой.

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