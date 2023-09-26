Собчак утверждает, что ей позвонил Кадыров
- 26.09.2023, 9:12
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Чеченский правитель якобы «предупредил» российскую журналистку.
Российская журналистка Ксения Собчак утверждает, что ей позвонил глава Чечни Рамзан Кадыров. Она рассказала о 40-минутном разговоре по видеосвязи. Авторский пересказ беседы она опубликовала в телеграм-канале «Кровавая барыня». Обсуждали видео, на котором сын главы Чечни Адам избивает «поджигателя Корана» Никиту Журавеля.
Часть диалога Собчак приводит в цитатной форме.
— Почему ты трогаешь моего сына?
— Ну вы же сами выложили видео к себе в канал и написали, что гордитесь, зачем вы это выложили и написали?
— Я не хочу это скрывать, нет никакого смысла это скрывать.
— А вы его наказали после этого?
— Нет, он молодец, он повел себя как настоящий мужчина.
По словам Собчак, Кадыров потребовал не писать о его семье и сделал ей «предупреждение».