«Вагнеровцы» заявили, что продолжают работу «на белорусском направлении»5
- 26.09.2023, 9:40
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Закрываться не планируют.
Боевики российской ЧВК «Вагнера» продолжают «работу на африканском и белорусском направлениях», сообщил 25 сентябрь близок к наемникам телеграм-канал. А позже эту информацию повторил и официальный канал наемников.
«ЧВК «Вагнера» не прекращала и продолжает свою работу на африканском и белорусском направлениях. Ни о каком закрытии компании не ведется», – говорится в сообщениях.
Три месяца назад в России произошел мятеж ЧВК «Вагнера», в ходе которого наемники Евгения Пригожина едва не дошли до Москвы. Те события повлекли за собой передислокацию «вагнеровцев» в Беларусь и эскалацию напряжения на границе со странами НАТО. Однако с августа присутствие наемников в Беларуси начало постепенно сокращаться.
Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко 24 сентября заявил со ссылкой на данные разведки, что сейчас в Беларуси остаются около 1000 «вагнеровцев» (в конце августа он оценивал группировку наемников на белорусской территории как 5000).