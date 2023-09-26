«Вагнеровцы» заявили, что продолжают работу «на белорусском направлении» 5 26.09.2023, 9:40

4,598

Закрываться не планируют.

Боевики российской ЧВК «Вагнера» продолжают «работу на африканском и белорусском направлениях», сообщил 25 сентябрь близок к наемникам телеграм-канал. А позже эту информацию повторил и официальный канал наемников.

«ЧВК «Вагнера» не прекращала и продолжает свою работу на африканском и белорусском направлениях. Ни о каком закрытии компании не ведется», – говорится в сообщениях.

Три месяца назад в России произошел мятеж ЧВК «Вагнера», в ходе которого наемники Евгения Пригожина едва не дошли до Москвы. Те события повлекли за собой передислокацию «вагнеровцев» в Беларусь и эскалацию напряжения на границе со странами НАТО. Однако с августа присутствие наемников в Беларуси начало постепенно сокращаться.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко 24 сентября заявил со ссылкой на данные разведки, что сейчас в Беларуси остаются около 1000 «вагнеровцев» (в конце августа он оценивал группировку наемников на белорусской территории как 5000).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».