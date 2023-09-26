Опубликованы фотографии последствий ночного удара россиян по Одесщине 2 26.09.2023, 9:46

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Враг в очередной раз применил дроны-камикадзе.

Страна-агрессор Россия ночью 26 сентября совершила очередную массированную атаку дронами-камикадзе Shahed-136/131 по Одесской области. Большинство беспилотников было уничтожено в воздухе, однако есть и попадания: разрушения получила припортовая инфраструктура, сгорели фуры и пострадали водители.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Он также показал кадры последствий атаки, пишет obozrevatel.com.

По словам чиновника, оккупанты в течение двух часов терроризировали регион «Шахедами». Силы противовоздушной обороны работали очень напряженно и сбили большинство ударных БПЛА.

В то же время под поражение вражескими беспилотниками попал Измаильский район. Там зафиксированы прилеты в припортовую инфраструктуру.

«Пострадали двое мужчин – водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго с тяжелой травмой руки госпитализировали», – сообщил Кипер.

Он добавил, что в районе получили повреждения здание пункта пропуска, складские помещения, а также около 30 грузовиков. Спасатели оперативно ликвидировали пожары. Вместе с тем шесть фур выгорели дотла.

По данным мониторинговых каналов, удар «Шахеда» пришелся на паромную переправу Орловка – Исакча между Украиной и Румынией. В румынских соцсетях публиковали видео с моментом прилета, снятые с их территории.

В Силах обороны юга подчеркнули, что ночная атака РФ дронами-камикадзе была направлена на припортовую и пограничную инфраструктуру Одесщины, а также Подунавья. В пределах Одесской области было уничтожено 10 «Шахедов».

В то же время в результате попадания там произошло возгорание автотранспорта в зоне ожидания, двум пострадавшим оказали помощь. По словам спикера Натальи Гуменюк, был очень серьезный риск для пассажиров автобуса, который готовился к пересечению границы, и повреждена пограничная инфраструктура в международном пункте пропуска.

«Попаданием в припортовую и пограничную инфраструктуру вызвано разрушение зернохранилищ, повреждение админздания, грузовых автомобилей частных перевозчиков. В международном пункте пропуска осуществляются стабилизационные мероприятия, пропускные операции приостановлены. Автотранспорт временно переориентирован через ближайшие пункты», – добавили Силах обороны юга.

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