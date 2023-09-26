А что же путинцы?4
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 26.09.2023, 10:03
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О космической отсталости РФ.
Космический аппарат НАСА OSIRIS-REx доставил на Землю капсулу с образцами грунта, собранными на поверхности астероида Бенну.
Не устаешь поражаться. А что же путинцы? Как они, любители гордиться тем, что «мы» первые в космосе? Как они продолжают дело Гагарина и Королева?
Дмитрий Рогозин в бытность главой «Роскосмоса» говорил в интервью «Эхо Москвы», что бюджет НАСА в 10 раз больше бюджета «Роскосмоса». Мысль в том, что по этой причине сравнивать достижения нельзя.
Конечно, если тратить деньги на военное железо, а не на науку, то что же можно ожидать? Поэтому у НАСА успехи, а у нашей страны, четверть века управляемой Путиным, если и не ноль, то весьма скромные результаты. А кое-где («Луна-25») – отрицательные достижения.
Но в трех вещах путинцам нет равных не то что на планете, но и в галактике, а то и во Вселенной. Это давать обещания, выдвигать оправдания и замалчивать провалы. Бедные Гагарин и Королев! Посмотрели бы они на это убожество.
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